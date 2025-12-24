به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرتضی خدمتکارآرانی، مدیرکل دفتر برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیمرتضی خدمتکار آرانی، مدیرکل دفتر برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتوگو با ایکنا با اشاره به آغاز رسمی طرح و فعالیت نرمافزار «حافظشو» اظهار کرد: بهصورت رسمی آغاز فعالیت نسخه جدید این نرمافزار از ابتدای دی ماه آغاز شده است؛ چراکه تکمیل، بهروزرسانی و ارتقای آن هم از نظر محتوایی و فنی ضروری بود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هم در حوزه محتوا و هم در بخش قابلیتهای نرمافزاری، اصلاحات جدی انجام شده و اکنون نرمافزار در وضعیت مطلوبتری قرار دارد.
وی با دعوت از فعالان قرآنی برای استفاده از این نرمافزار تصریح کرد: پیشنهاد میکنم همه علاقهمندان، نرمافزار «حافظشو» را روی تلفن همراه خود نصب کنند تا تغییرات ظاهری، امکانات جدید و قابلیتهای حساب کاربری را از نزدیک مشاهده کنند. اکنون کاربر میتواند استان، شهرستان، محل تحصیل یا فعالیت قرآنی خود را انتخاب کرده و حتی مجموعههای مردمی از جمله پایگاههای بسیج قرآنی را بهصورت دقیق مشخص کند.
خدمتکار آرانی ادامه داد: در این نرمافزار، کاربر میتواند سطح و نوع محفوظات خود را از حفظ موضوعی مقدماتی و پیشرفته تا حفظ ۱، ۵، ۱۰ جزء و حتی حفظ کل قرآن کریم ثبت کند و این اطلاعات پس از تأیید، مبنای فعالیتهای بعدی قرار میگیرد. این قابلیتها ناظر به فعالسازی ظرفیتهای مردمی است که اکنون بهطور کامل در نرمافزار فعال شدهاند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای مرکز عالی قرآن و عترت تصریح کرد: در بخش محتوایی، فضای عمومی نرمافزار فعال است و موضوعات قرآنی بهصورت دستهبندیشده، کاربردی و متناسب با ساحتهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی ارائه شده است. همچنین زمینههایی برای رقابت سالم قرآنی و حفظ موضوعی قرآن فراهم شده که حاصل تجمیع برنامه «زندگی با آیهها» طی سه سال گذشته و همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی است.
وی با تأکید بر رویکرد تجمیعی این نرمافزار بیان کرد: سیاست ما از ابتدا این نبوده که یک جریان جدید موازی ایجاد کنیم، بلکه هدف، کنار هم قرار دادن همه ظرفیتهای موجود کشور در حوزه حفظ قرآن کریم بوده است. به همین دلیل، در سطح مقدماتی، برنامهها کاملاً منطبق با سیاستها و برنامههای ابلاغی آموزش و پرورش طراحی شده و مسیر حفظ قرآن برای دانشآموزان تسهیل شده است.
خدمتکار آرانی افزود: در سطوح تکمیلی، شش سوره منتخب در نظر گرفته شده و در سطح پیشرفته، کاربر میتواند از جزء یک تا جزء بیستونهم را برای حفظ انتخاب کند. همچنین امکان حفظ حرفهای و حفظ کل قرآن کریم نیز پیشبینی شده است. این انعطافپذیری باعث میشود افراد از هر نقطهای از مسیر حفظ، بدون الزام به شروع از ابتدای قرآن، وارد فرآیند شوند.
وی به موضوع فروشگاه و پرداختهای مالی در نرمافزار اشاره کرد و گفت: اگرچه بخشی با عنوان فروشگاه در نرمافزار تعریف شده، اما کاربر الزاماً نیازی به پرداخت پول ندارد. سازوکارهایی مبتنی بر «کنش» طراحی شده که کاربر با انجام فعالیتهایی مانند مشاهده محتوای آموزشی یا دعوت دیگران، سکه دریافت کرده و از همان سکهها استفاده میکند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتهای مرکز عالی قرآن و عترت تأکید کرد: هدف اصلی این بخش، درگیر شدن کاربر با فضای نرمافزار و انس بیشتر با فعالیتهای قرآنی است، نه الزام به پرداخت هزینه. کاربر میتواند بدون هیچ خریدی، از ظرفیتهای نرمافزار استفاده کند.
وی در پایان اظهار کرد: نرمافزار حافظشو یک طرح نوپا است و طبیعی است که نقدها و پیشنهادهایی وجود داشته باشد. وظیفه ما شنیدن این نقدها، تکمیل مسیر و ارتقای هرچه بیشتر این بستر قرآنی است. تحقق اهداف این نرمافزار نیازمند همراهی و مشارکت همه فعالان و دغدغهمندان قرآن کریم است.