مدیرکل هواشناسی گیلان از ورود سامانه سرد و بارشی به آسمان استان و کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا از فردا تا پایان هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ جریانات شمالی به آسمان گیلان، بارش باران در مناطق جلگه‌ای و برف در مناطق کوهستانی از فردا در استان آغاز شده و تا صبح جمعه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوای گیلان به همراه وزش باد، رعد و برق و مه آلودگی هوا از دیگر پدیده‌های جوی در این مدت است، افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج حدود ۲ متر، از فردا تا جمعه، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید در بیشتر ساعات نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان از خروج تدریجی سامانه سرد و بارشی، صبح جمعه از آسمان استان خبر داد و گفت: هوای استان از شنبه تا اواسط هفته آینده، پایدار همراه با وزش باد گرم، افزایش دما و مه آلودگی پیش بینی شده است.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۰ درصد است.