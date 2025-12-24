در روز همت اقتصادی چهار واحد صنعتی و تولیدی در اراک توسعه، رفع مشکلات و راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رفع موانع تولید، توسعه و راه اندازی چهار واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان اراک در روز همت اقتصادی با حضور استاندار مرکزی و آخرین هماهنگی‌ها برای ارائه زمین برای ایجاد واحد صنعتی و گشایش صادرات انجام شد.

استاندار مرکزی در جریان بازدید از واحد‌های صنعتی ایبک اباد اراک با بیان این مطلب گفت: در برنامه‌ی امروز مشکلات نقدینگی، توسعه‌ای، تجارت خارجی و صادرات، ایمنی، ارتقای وضعیت زیست‌محیطی، حمایت برای راه‌اندازی خط تولید جدید مورد بررسی و دستورات لازم برای راهگشایی داده شد.

مهدی زندیه وکیلی افزود: انتظار می‌رود واحد‌های تولیدی استان تا حد امکان نیاز‌های خود را از تولیدکنندگان مستقر در استان تامین کنند تا زنجیره تولید داخلی تقویت شود.

در این بازدید میدانی مدیران مرتبط از دستگاه‌های مختلف حضور داشتند.