وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با پیگیریهای انجام شده از طریق رئیس کل بانک مرکزی و وزیر نفت، مقرر شد که میزان تخصیص و سهم ارز ترجیحی حوزه بهداشت و درمان به ویژه بخش دارو افزایش داده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، افزود: ارز ترجیحی براساس مصوبات و قوانین به حوزه بهداشت و درمان اختصاص داده میشود، اما به دلیل کاهش درآمدهای ارزی، سهمیه تعیین شده برای این حوزه تامین نشده است و به همین دلیل یک عقب افتادگی از این منظر وجود دارد.
وی اظهار کرد: البته با پیگیری و صحبتهایی انجام شده با رییس کل بانک مرکزی و وزیر نفت، قرار است که سهم ارز ترجیحی برای دارو افزایش داده شود تا به میزان تعیین شده، برسیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به سئوالی در خصوص هزینههای درمان و دارو نیز گفت: قیمت دارو در کمیسیون مربوطه (کمیسیون قیمت گذاری) بررسی و محاسبه میشود و میزان حق بیمه و فرانشیز شرکتهای بیمه نیز از همین طریق تعیین میشود.