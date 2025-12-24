سیزده فیلم مستند جشنواره سینما حقیقت در بابل اکران میشود
دبیر اجرایی جشنواره سینما حقیقت در مازندران گفت: ۱۳ فیلم مستند کوتاه و بلند در این این جشنواره اکران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ نادر مقدس با بیان اینکه اکران فیلمهای جشنواره سینما حقیقت از امروز در سینما هنر و تجربه بابل آغاز شد افزود این فیلمها هر روز در دو سانس ساعت ۱۶ و ۱۸ به نمایش در میآید.
وی افزود: در این سانسها گاهی یک فیلم و گاهی چند فیلم مستند کوتاه پخش میکنیم.
او با بیان اینکه سینمای حقیقت کاملاً به سینمای مستند اختصاص دارد و هیچ فیلم داستانی در آن شرکت داده نمیشود تصریح کرد: این جشنواره سالها در تهران برگزار میشد و در چند شهرستان فیلمهای آن نمایش داده میشد و این جشنواره گستردهتر شد و سینمای هنر و تجربه بابل برای دومین سال متوالی نمایش فیلمها انتخاب شد.
مقدس افزود: در حال حاضر ۱۳ فیلم کوتاه و بلند طی سه روز برای نمایش انتخاب شده است و پوستر جشنواره رونمایی شد.
وی گفت: چهار راه حوادث، خط مقدم، قاضی برانداز، زندگی، نبض و دیدار بلوط از جمله فیلمهای کوتاه و بلند مستندی است که در این سه روز در بابل به نمایش گذاشته میشود.
در پایان جشنواره برگزیدگان معرفی و تجلیل خواهند شد