به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «جهانگیر رستم‌زاد» مدیرکل سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری ایلام، در نشست دبیران احزاب سیاسی استان با اشاره به انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: با تعامل با احزاب تمهیدات لازم برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه احزاب می‌توانند در توسعه همه جانبه نقش آفرینی کنند، افزود: تعدد احزاب سیاسی در استان، فرصتی برای رقابتی پر شور و مشارکت حداکثری است.

«تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام نیز در این نشست عنوان کرد: احزاب سیاسی به عنوان پیشران توسعه سیاسی، می‌توانند مدیران اجرایی را در سیاست گذاری و برنامه ریزی اصولی همراهی کنند.

وی همچنین با اشاره به شروع ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی، تصریح کرد: نخبگان باید برای مشارکت در توسعه همه جانبه و فراهم شدن انتخاباتی آگاهانه در این عرصه حضور داشته باشند.

وفاق توام با رقابت سالم، بیان پیشرفت‌ها در کنار انتقاد سازنده و پرهیز از سیاه نمایی، از جمله مواردی بود که دبیران احزاب سیاسی در نشست با مدیران سیاسی استانداری ایلام بر آن تاکید کردند.