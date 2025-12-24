علما در دیدار دبیر هیئت عالی گزینش کشور و برخی از اعضای هیئت عالی گزینش کشور بر شایسته‌گزینی، عدالت و حفظ رضایت مردم در گزینش ها تاکید کردند.

تأکید علما بر شایسته‌گزینی، عدالت و حفظ رضایت مردم در گزینش ها

تأکید علما بر شایسته‌گزینی، عدالت و حفظ رضایت مردم در گزینش ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در سفر هیئت عالی گزینش کشور به قم، محمد شهاب جلیلوند دبیر این هیئت با آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله سعیدی تولید حرم حضرت معصومه، حجت الاسلام و المسلمین اجاق نژاد تولیت مسجد مقدس جمکران و استاندار قم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری در این دیدار با بیان اینکه مسئله گزینش در تمام ابعاد زندگی انسان جاری است، گفت: همان‌گونه که خداوند پیامبران را از میان مردم برگزید، در نظام اسلامی نیز گزینش امری بنیادین و فراقوه‌ای است.

وی افزود :معیار گزینش باید مبتنی بر اهداف و شاکله نظام جمهوری اسلامی نه سلیقه‌های فردی باشد.

رئیس جامعه مدرسین با اشاره به ایثار شهدا و نقش مردم در حفظ نظام، خاطرنشان کرد: مردم تشنه عدالت هستند و حق بزرگی بر گردن مسئولان دارند؛ بنابراین گزینش کارگزاران باید با دقت بالا و بر اساس پاکدستی، صداقت، وفاداری به نظام و میهن‌دوستی انجام شود.

وی گزینش را کاری هم‌سنگ قضاوت دانست و افزود: ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها به ضعف در گزینش بازمی‌گردد.

در ادامه این سفر، دبیر هیئت عالی گزینش کشور با آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه، دیدار کرد.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به حساسیت امر گزینش گفت: در گزینش، هم باید به خود فرد و هم به شخصیت و نقش او در نظام توجه شود.

وی افزود: ایمان و توانمندی افراد در یک سطح نیست و قوانین گزینشی نمی‌تواند در همه زمان‌ها و برای همه افراد به‌صورت یکسان اعمال شود.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه تأکید کرد: سوابق و عملکرد افراد نقش تعیین‌کننده‌ای در گزینش دارد و تصمیم‌سازی‌های صحیح در این حوزه می‌تواند موجب تقویت وحدت و انسجام ملی شود.

به گفته وی، گزینش یکی از گلوگاه‌های مهم حفظ انسجام کشور در برابر فشار‌های خارجی است.

در دیدار دیگر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر اجاق‌نژاد با اشاره به اهمیت تقوا در امر گزینش اظهار داشت: گزینش با سرنوشت انسان‌ها و کشور گره خورده و نیازمند رعایت حد وسط است.

وی افزود: تقوا زمانی معنا پیدا می‌کند که فرد در داوری و اظهارنظر، امیال و قضاوت‌های شخصی را کنار بگذارد و عین واقعیت را بیان کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد گزینش را کاری دشوار و مشابه قضاوت دانست و گفت: اگر معرفت انسان قوی باشد، تشخیص حقیقت آسان‌تر خواهد شد و قرآن برای اهل تقوا راه هدایت است.

استاندار قم‌نیز در این دیدار بر گزینش مهارت محور افراد برای تصدی امور محوله تاکید کرد.