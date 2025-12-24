از ابتدای فصل سرما تاکنون، شمار مصدومان گازگرفتگی در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۲۲ نفر و تعداد فوتی‌ها به ۶ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، پرویز غفارفرد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان از فوت ۲ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در شهر یاسوج خبر داد.

غفارفرد در تشریح این حادثه گفت: ساعت ۱۰:۳۲ امروز سوم دی‌ماه گزارشی مبنی بر عدم پاسخگویی یک زوج به تماس‌های اطرافیان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد. مطلعین اظهار داشتند که حدود ۲۴ ساعت از آخرین تماس با این افراد گذشته و هیچ‌گونه پاسخی دریافت نکرده‌اند.

با حضور عوامل امدادی در محل، متأسفانه مشخص شد یک خانم ۴۰ ساله و یک آقای حدوداً ۴۰ ساله به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان افزود: با احتساب این حادثه، از ابتدای فصل سرما تاکنون، شمار مصدومان گازگرفتگی در استان به ۱۲۲ نفر و تعداد فوتی‌ها به ۶ نفر افزایش یافته است.