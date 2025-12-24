افزایش قربانیان گازگرفتگی در یاسوج؛
فوت ۲ نفر در یاسوج به دلیل گاز گرفتگی
از ابتدای فصل سرما تاکنون، شمار مصدومان گازگرفتگی در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۲۲ نفر و تعداد فوتیها به ۶ نفر افزایش یافته است.
غفارفرد در تشریح این حادثه گفت: ساعت ۱۰:۳۲ امروز سوم دیماه گزارشی مبنی بر عدم پاسخگویی یک زوج به تماسهای اطرافیان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد. مطلعین اظهار داشتند که حدود ۲۴ ساعت از آخرین تماس با این افراد گذشته و هیچگونه پاسخی دریافت نکردهاند.
با حضور عوامل امدادی در محل، متأسفانه مشخص شد یک خانم ۴۰ ساله و یک آقای حدوداً ۴۰ ساله به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادهاند.
رئیس اورژانس ۱۱۵ استان افزود: با احتساب این حادثه، از ابتدای فصل سرما تاکنون، شمار مصدومان گازگرفتگی در استان به ۱۲۲ نفر و تعداد فوتیها به ۶ نفر افزایش یافته است.
وی ضمن ابراز تأسف از تداوم این حوادث تلخ، بر رعایت اصول ایمنی، بررسی و سرویس دورهای وسایل گرمایشی و تهویه مناسب محیط تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده علائم مشکوک مانند سردرد، سرگیجه و تهوع، بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند