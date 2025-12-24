پخش زنده
فرماندار شهرستان مارگون از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ بهصورت صددرصد الکترونیکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی باغبانمطلق فرماندار شهرستان مارگون، در جلسه انتخاب معتمدین عضو هیئت اجرایی انتخابات شهر مارگون گفت: تمامی فرآیندهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵، از ثبتنام داوطلبان و احراز هویت رأیدهندگان تا اخذ رأی و شمارش آرا، بهصورت کاملاً الکترونیکی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه زمانبندی انتخابات افزود: ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۱ دیماه آغاز شده و تا ۲۴ بهمنماه ادامه خواهد داشت.
فرماندار مارگون با تأکید بر نقش مهم معتمدین در برگزاری انتخاباتی سالم و امن اظهار کرد: در این گردهمایی تلاش شد از تمامی طوایف و قبایل شهرستان افرادی دعوت شوند تا با همکاری و همدلی، انتخاباتی صحیح، سالم و در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی برگزار شود.
در ادامه این جلسه، دادستان شهرستان مارگون نیز با اشاره به نقش برجسته معتمدین و ریشسفیدان در فرآیند انتخابات گفت: معتمدین و اعضای هیئتهای اجرایی باید با پرهیز از نگاههای عشیرهای و قبیلهای، رفتاری مسئولانه و قانونمدارانه داشته باشند تا زمینه برگزاری انتخاباتی سالم فراهم شود.
حبیب حاجتمند دادستان شهرستان مارگون، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را از دغدغههای مقام معظم رهبری دانست و افزود: برگزاری این جلسات با حضور ریشسفیدان و معتمدین، در راستای افزایش مشارکت و اعتماد عمومی مردم به فرآیند انتخابات انجام میشود.
در پایان این جلسه، انتخابات اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهر با حضور ۳۰ نفر از معتمدان برگزار شد که طی آن ۸ نفر بهعنوان اعضای اصلی و ۵ نفر بهعنوان اعضای علیالبدل انتخاب شدند.
بر اساس نتایج اعلامشده، رمضان الیاسیپور با ۲۶ رأی، اسلام رستخیز با ۲۴ رأی، موسی مدبر با ۲۳ رأی، نظرعلی محمدی با ۲۰ رأی، درویشعلی بهتفر با ۲۰ رأی، علی افتاده با ۱۸ رأی، یدالله نصرتزاده با ۱۷ رأی و علیار حیدرخواه با ۱۶ رأی بهعنوان اعضای اصلی هیئت نظارت بر انتخابات شهر انتخاب شدند.
همچنین بهروز بهادران با ۱۶ رأی، ناصر عطایی با ۱۵ رأی، قاسم نصیری با ۱۴ رأی، راه محمد دیودل با ۱۲ رأی و مسلم پورفرشاد با ۱۰ رأی بهعنوان اعضای علیالبدل هیئت نظارت بر انتخابات برگزیده شدند.