رئیس بنیاد ایران‌شناسی با حضور در مزارستان شهدای کواچی سارایوو نسبت به رئیس‌جمهور فقید بوسنی و هرزگوین ادای احترام کرد.

ادای احترام رئیس بنیاد ایران‌شناسی به شهدای بوسنی و هرزگوین

ادای احترام رئیس بنیاد ایران‌شناسی به شهدای بوسنی و هرزگوین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ علی اکبر صالحی که با همراهی ابوذر ابراهیمی ترکمان سفیر کشورمان در بوسنی و هرزگوین در این مزارستان حضور یافته بود، سپس با اهدای گل و قرائت فاتحه مقام مرحوم علی عزت‌بگوویچ اولین رئیس جمهور کشور مستقل بوسنی و هرزگوین را گرامی داشت.

در این مراسم خانم اسما زلاتار مدیر بنیاد علی عزت‌بگوویچ ضمن تشکر از حضور هیئت ایرانی، توضیحات مختصری را درباره مرحوم علی‌عزت بگوویچ و نقش او در هدایت مردم بوسنی در سال‌های جنگ و استقلال این کشور ارائه کرد.

صالحی در ادامه دیدار‌های امروز قرار است با رئیس العلمای بوسنی و هرزگوین حسین افندی کاوازوویچ دیدار و گفت‌و‌گو کند.