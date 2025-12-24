پخش زنده
رئیس بنیاد ایرانشناسی با حضور در مزارستان شهدای کواچی سارایوو نسبت به رئیسجمهور فقید بوسنی و هرزگوین ادای احترام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ علی اکبر صالحی که با همراهی ابوذر ابراهیمی ترکمان سفیر کشورمان در بوسنی و هرزگوین در این مزارستان حضور یافته بود، سپس با اهدای گل و قرائت فاتحه مقام مرحوم علی عزتبگوویچ اولین رئیس جمهور کشور مستقل بوسنی و هرزگوین را گرامی داشت.
در این مراسم خانم اسما زلاتار مدیر بنیاد علی عزتبگوویچ ضمن تشکر از حضور هیئت ایرانی، توضیحات مختصری را درباره مرحوم علیعزت بگوویچ و نقش او در هدایت مردم بوسنی در سالهای جنگ و استقلال این کشور ارائه کرد.
صالحی در ادامه دیدارهای امروز قرار است با رئیس العلمای بوسنی و هرزگوین حسین افندی کاوازوویچ دیدار و گفتوگو کند.