به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ششمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان برگزار شد.

این جلسه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی استان تشکیل شد و در جریان آن، موضوعات مطرح‌شده از سوی بیش از ۱۰ واحد تولیدی مورد رسیدگی قرار گرفت و راهکار‌های اجرایی و قانونی برای رفع موانع پیش‌رو اتخاذ شد.

مرادخانی با تأکید بر حمایت هدفمند از بخش تولید، بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل تولیدکنندگان و تداوم برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد و افزود: استمرار این جلسات نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت روند تولید در استان خواهد داشت.