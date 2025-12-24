هفتم دی‌ماه سه ماهواره ایرانی «پایا»، «کوثر» و «ظفر» با پرتابگر سایوز به فضا پرتاب خواهد شد؛ رویدادی که نماد اقتدار علمی کشور و گامی تازه در برنامه فضایی ایران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صنعت فضایی ایران وارد مرحله‌ای جدید می‌شود و قرار است روز هفتم دی‌ماه سه ماهواره ایرانی با نام‌های «پایا»، «کوثر» و «ظفر» به صورت همزمان پرتاب شوند. این ماهواره‌ها با پرتابگر سایوز از روسیه به فضا ارسال خواهند شد.

این رویداد، نمادی از اقتدار علمی و فناوری کشور و نشان‌دهنده توانمندی دانشمندان ایرانی در تولید دانش و تبدیل آن به فناوری‌های کاربردی است. کارشناسان معتقدند پرتاب این ماهواره‌ها علاوه بر ارتقای جایگاه علمی ایران، پیام‌هایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی درباره تداوم و پویایی برنامه فضایی کشور به همراه دارد.

ایران هم‌اکنون در شمار ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه ساخت ماهواره قرار دارد و دستیابی به این فناوری، غرور و هویت مشترک ملی را در میان ایرانیان تقویت کرده است. استفاده از ماهواره‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله هواشناسی، مخابرات و سامانه‌های موقعیت‌یاب (GPS) نقش مهمی در زندگی روزمره مردم ایفا می‌کند.

کارشناسان و دانشمندان ایرانی امیدوارند با این پرتاب موفق، گام دیگری در مسیر فتح قله‌های فناوری برداشته شود و جایگاه علمی کشور بیش از پیش ارتقا یابد.