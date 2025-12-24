پخش زنده
سازمان ملل متحد اعلام کرد که غزه در آستانه قحطی فراگیر قرار دارد و کمبود شدید دارو و تجهیزات در آن به شدت احساس میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تدروس آدهانوم مدیر سازمان جهانی بهداشت در اظهاراتی تاکید کرد که بیش از ۱۰۰ هزار کودک و ۳۷ هزار زن باردار و شیرده تا آوریل ۲۰۲۶ در معرض سوءتغذیه حاد قرار دارند.
بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، ۱.۶ میلیون نفر در غزه تا اواسط آوریل ۲۰۲۶ با ناامنی غذایی شدید مواجه هستند و در صورت از سرگیری تجاوز و توقف کمکها، کل نوار غزه ممکن است ظرف چند ماه با قحطی روبهرو شود.
این گزارش میافزاید که وضعیت انسانی غزه به دلیل تخریب زیرساختها، فروپاشی معیشت، کاهش تولید مواد غذایی و محدودیتهای کمکرسانی بسیار شکننده است.
آدهانوم تاکید کرد که تنها ۵۰ درصد از مراکز بهداشتی به صورت جزئی فعال هستند، در حالی که کمبود شدید دارو و تجهیزات در غزه احساس میشود.
سازمان ملل متحد همچنین خواستار ورود فوری و بدون قید و شرط تجهیزات پزشکی برای نجات جان انسانها شد.
از سوی دیگر سازمان «نجات کودکان» با تاکید بر تداوم بحران انسانی در نوار غزه اعلام کرد که با وجود توقف جنگ، شرایط فاجعهبار انسانی در این منطقه همچنان ادامه دارد.
این سازمان خواستار بازگشایی فوری گذرگاههای غزه برای ورود کمکهای انسانی شد و تاکید کرد بدون دسترسی پایدار به گذرگاهها، امکان پاسخگویی به نیازهای اساسی ساکنان وجود ندارد.
بر اساس این بیانیه، در شرایط سرمای شدید، نیاز فوری به ورود خانههای پیش ساخته، سرپناههای موقت و لباسهای زمستانی، به ویژه برای کودکان، وجود دارد؛ چرا که کودکان بیش از دیگران در معرض خطر سرما و پیامدهای انسانی آن قرار دارند.
این سازمان هشدار داد که توقف درگیریها به معنای پایان بحران انسانی نیست و تأخیر در ارسال کمکها میتواند جان هزاران غیرنظامی به خصوص کودکان را با تهدید جدی مواجه کند.