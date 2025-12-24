پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور، در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه به اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهای، گفت: این اظهارات نشان میدهد گروسی در زمین دشمن ایفای نقش میکند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به همکاری با صدای سیما برای برگزاری یک جشنواره ملی، گفت: با سازمان صدا و سیما یک جشنواره سراسری که هم ملی است و هم مردمی، یعنی هم حرفهای است و هم آماتور، به صورت چندرسانهای تحت عنوان «فناوری هستهای، زندگی» برگزار کردیم که در بوشهر اکنون شروع شده است.
وی ادامه داد: هنوز در همان روزهای آغازین، حدود ۶۰۰ اثر را مردم و فعالان ارائه کردند و از آقای جبلی تشکر میکنم که این فضا را فراهم کردند تا ما بتوانیم در این شرایطی که هجمه سنگین دروغ، تهمت، افترا و وارونه جلوه دادن حقایق کشور ما و بهویژه هستهای را رسانههای بیگانه فعال دارند انجام میدهند، بتوانیم یک روایت چندلایه و چندوجهی را توسط مردم و وسایل رسانه برای اینکه بتوانیم حقایق را بهتر به مردم معرفی کنیم، ارائه بدهیم.
اسلامی اظهار کرد: این اولین بار است که این کار مشترک دارد صورت میگیرد. امیدواریم که با کمک همه رسانهها بتواند برای تنویر افکار عمومی و روشن کردن ذهن مردم عزیزمان نسبت به حقایق کشور مؤثر باشد. این اقدام میتواند زمینهساز معرفی بهتر واقعیتها شود.
وی بیان کرد: هدف اصلی، آگاهیبخشی و شفافسازی درباره حقایق صنعت هستهای کشور است.
اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با اظهارات گروسی گفت: ایشان اوامر غربیها را دنبال میکند. رفتار ایشان غیرحرفهای است و از شأن و جایگاه آژانس به شدت تنزل یافته است.
رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: آقای گروسی بهعنوان مدیرکل آژانس، باید طبق اساسنامه عمل کند. آژانس دارای چارچوب و موازین تعریف شده است و ایشان موظف به رعایت آنهاست و باید طبق اساسنامه عمل کند.
اسلامی در خصوص استفاده از تعبیر شمشیر داموکلس توسط گروسی، تاکید کرد: میشود گفت که ایشان به صورت واضح گفته است که بخشی از جریان دشمن است.