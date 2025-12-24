همه دستگاهها ملزم به اجرای حق استخدام فرزندان شاهد و ایثارگر هستند

کهگیلویه و بویراحمد ۲ هزار شهید و ۱۳ هزار جانباز و ازاده به نظام و انقلاب اسلامی تقدیم کرد.