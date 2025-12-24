مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با تأکید بر لزوم تبیین گذشته پر افتخار کشور برای نسل جوان، گفت: تا قبل از دفاع مقدس ۱۲ روزه اگر درباره «مقاومت» صحبت می‌کردیم، چندان ملموس نبود، اما امروز که مردم اثر آن را لمس و نتیجه اقتدار را مشاهده کرده‌اند، به راحتی می‌توان رشادت رزمندگان را برای آنها تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «مهدی امیریان» در رویداد «سِدرا» که در تالار خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به اینکه وظیفه ذاتی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حوزه تبیینی و ترویجی دفاع مقدس و مقاومت است، اظهار داشت: این وظیفه صرفاً با ترویج و روایت کلامی محقق نمی‌شود؛ بلکه تولید فیلم، کارهنری، تولید محصولات فرهنگی، نرم‌افزارها، تولیدات صوتی و تصویری، تولیدات حوزه فضای مجازی و... هم در این زمینه ضریب‌دهنده هستند تا معارف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت را برای نسل حاضر روایت و به نسل بعد منتقل کنیم.

دیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با تأکید بر اینکه باید گذشته پر افتخار کشورمان برای آینده و نسل جوان تبیین کنیم، گفت: تا قبل از جنگ ۱۲ روزه اگر درباره مقاومت صحبت می‌کردیم، چندان ملموس نبود، اما امروز که مردم اثر آن را لمس کرده‌اند و نتیجه اقتدار و قدرتمندی را دیده‌اند، به راحتی می‌پذیرند که نباید زیر بار ستم رفت.

سردار امیریان ادامه داد: قطعاً فناوری حوزه نرم و تولیدات این حوزه اثرگذار است و افرادی که در این حوزه فعالیت دارند، چون عمدتاً مباحث فرهنگی در درازمدت نتیجه می‌دهد، ممکن است هیچ‌یک نتیجه تولیدات خود را نبینند؛ این متفاوت است با فناوری حوزه سخت که نتیجه آن مثل معادله ریاضی، مشخص است.

وی ادامه داد: کسی نمی‌داند نتیجه تولیدات ما و شما چه خواهد شد، اما بار‌ها دیدیم که یک کار یا اثر تولیدی در این حوزه ممکن است مسیر و سرنوشت یک انسان را تغییر دهد؛ البته شک نکنیم که در این مسیر نیت خدایی برکت خواهد آورد.

دیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ادامه با بیان روایتی از زندگی سردار شهید حسن باقری اظهار داشت: حسن باقری وقتی که وارد اطلاعات جنگ شد، احساس کرد که باید زبان دشمن را یاد بگیرد، با این نیت خدایی که باید برای مقابله با دشمنان انقلاب، زبان عربی با لهجه عراقی را یاد بگیرد به سرعت شروع کرد، یک استاد پیدا کرد، که استاد زبان عربی او تا چند سال پیش هم زنده بود، او ظرف شش ماه بر زبان عربی و لهجه عراقی مسلط شد، به‌صورتی که با فرماندهان بعثی پشت بی‌سیم عربی حرف می‌زد و شنود می‌کرد و اطلاعات می‌گرفت در حالی که در حالت عادی، یک نفر برای رسیدن به این حد از تسلط بر یک زبان سه سال لازم دارد، نیت خدایی او به کارش ضریب داد و شش ماهه کار سه سال را تمام کرد.

وی افزود: از همین دست مسائل را درباره دیگر فرماندهان داریم؛ مثل شهید سلیمانی که به واسطه کار خود به زبان عربی و لهجه‌های عراقی، لبنانی و... مسلط شد و صحبت هم می‌کرد.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: در حوزه فناوری نرم و کار ترویجی و تبیینی خودمان باید توجه کنیم همان‌طور که ما داریم جوانان ۵۰ سال پیش خود را قضاوت می‌کنیم، ۵۰ سال بعد هم جوانان آن دوران، ما را قضاوت خواهند کرد.

سردار امیریان همچنین در تشریح فعالیت‌های موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: این مجموعه سه بخش موزه‌ای دارد که تالار‌های هشت‌گانه روایت پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است، مجموعه در لباس سربازی هم که حضور رهبر معظم انقلاب در دوران دفاع مقدس را روایت می‌کند، سراسرنمای مقاومت هم روایتگر موضوع مقاومت است که با همت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بسیاری از اثرات جنگ با داعش و تروریسم تکفیری به این مجموعه منتقل شده و قرار بود خود این شهید در مورخه پانزدهم دی ۱۳۹۸ این موزه را افتتاح کند که آسمانی شد. در این موزه سعی شده از تمام نهضت‌ها و کشور‌هایی که مقاومت در برابر استکبار داشتند، یاد شود.