مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، از آمادگی این اداره کل برای مرمت و احیای ارگ ماژان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار مدیر کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی و شهردار ماژان از شهرهای خراسان جنوبی ، موضوع تأمین اعتبار مرمت و آمادگی سرمایه‌گذار برای احیای ارگ شیبانی ماژان بررسی شد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی در این دیدار گفت: شهر ماژان دارای بافت تاریخی ویژه و منحصربه‌فردی است که بسیار ارزشمند است. همچنین رویدادهای فرهنگی و ویژه‌ برنامه‌های نوروزی و جشنواره بازی‌های بومی و محلی این شهر در سال‌های اخیر بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

سید احمد برآبادی افزود : موضوع مرمت و احیای ارگ ماژان با توجه به اعلام آمادگی مالک برای مشارکت، بسیار مورد توجه است و بایستی برای احیای آن، طرح مرمت و سرمایه‌گذاری فراهم شود و این اداره‌ کل آمادگی همکاری و در صورت نیاز پیگیری اخذ اعتبار ملی را دارد.

وی گفت: جایگاه فرهنگی ماژان با توجه به بافت تاریخی، نزدیکی آن به منطقه‌ای گردشگری دق اکبرآباد و همین‌طور جشنواره‌های متنوعی که در این شهر برگزار می‌شود، بسیار مهم است و بایستی از این فرصت‌ها برای ایجاد یک کنش اجتماعی در راستای کمک به توسعه ماژان بهره برد.

شهردار ماژان نیز در این دیدار ضمن اشاره به بازدیدهای انجام‌شده و هماهنگی با مالک گفت: مرمت و احیاء ارگ می تواند باعث رونق گردشگری منطقه شود و در این راستا چند اقدام مهم توسط شهرداری انجام‌شده است و پیگیر جذب اعتبارات ملی برای مرمت ارگ نیز هستیم.

محمد رضا عابدینی افزود: در مرحله نخست با همکاری مالک برای احیای درختان داخل مجموعه، ۶۰۰ میلیون تومان هزینه خرید امتیاز آب دائمی انجام شد و در گام بعدی شهرداری نسبت‌به تأمین زمین با کاربری گردشگری در حریم ارگ و آزادسازی معبر مجاور اقدام کرده است.