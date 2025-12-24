به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رضا عبدی درباره تخلف در دیدار تیم های فوتبال آرامش مشهد و اروم کیا ارومیه در لیگ یک امیدهای کشورمان، اظهار داشت: پس از دریافت گزارش ناظر برگزاری مسابقه و با توجه به نیمه تمام ماندن مسابقه به دلیل مصدومیت و خروج تیم اروم کیا، گزارش تخلف در این مسابقه را به کمیته انضباطی ارجاع داده‌ام.

مدیر مسابقات فوتبال پایه سازمان لیگ افزود: بر اساس گزارش‌ها، اطلاعات و شنیده‌های واصله، در این دیدار احتمال تخلفات جدی و خلاف مقررات محتمل بوده که شائبه نقض آشکار قوانین، آیین‌نامه‌ها و اصول اخلاقی حاکم بر مسابقات رسمی را ایجاد کرده و احتمال استفاده از بازیکنان غیرمجاز، تبانی و توافقات خارج از چارچوب قانونی بین دو تیم و همچنین جعل، دستکاری یا ارائه اسناد و مدارک خلاف واقع به‌منظور فراهم‌سازی شرایط برگزاری مسابقه، به‌طور جدی مطرح است و از مصادیق بارز تخلفات انضباطی و اخلاقی محسوب می‌شود.

وی گفت: با عنایت به اهمیت موضوع، آثار چنین اقدامات احتمالی بر سلامت رقابت‌ها، اعتماد عمومی و شأن مسابقات فوتبال، خواستار رسیدگی فوری، دقیق و خارج از نوبت به موضوع از رکن قضایی فدراسیون فوتبال شده تا ضمن بررسی جامع کلیه اسناد، مدارک، مجوز‌ها و وضعیت بازیکنان، در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات و بدون اغماض تصمیمات قانونی مقتضی اتخاذ و اعلام شود.

عبدی افزود: پس از بررسی کمیته اخلاق و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و صدور رای، اطلاع رسانی از طریق روابط عمومی انجام خواهد شد.