پخش زنده
امروز: -
مدیر مسابقات فوتبال پایه سازمان لیگ از ارجاع پرونده تخلف یک مسابقه در لیگ دسته یک امیدهای کشور به رکن قضایی فدراسیون فوتبال خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رضا عبدی درباره تخلف در دیدار تیم های فوتبال آرامش مشهد و اروم کیا ارومیه در لیگ یک امیدهای کشورمان، اظهار داشت: پس از دریافت گزارش ناظر برگزاری مسابقه و با توجه به نیمه تمام ماندن مسابقه به دلیل مصدومیت و خروج تیم اروم کیا، گزارش تخلف در این مسابقه را به کمیته انضباطی ارجاع دادهام.
مدیر مسابقات فوتبال پایه سازمان لیگ افزود: بر اساس گزارشها، اطلاعات و شنیدههای واصله، در این دیدار احتمال تخلفات جدی و خلاف مقررات محتمل بوده که شائبه نقض آشکار قوانین، آییننامهها و اصول اخلاقی حاکم بر مسابقات رسمی را ایجاد کرده و احتمال استفاده از بازیکنان غیرمجاز، تبانی و توافقات خارج از چارچوب قانونی بین دو تیم و همچنین جعل، دستکاری یا ارائه اسناد و مدارک خلاف واقع بهمنظور فراهمسازی شرایط برگزاری مسابقه، بهطور جدی مطرح است و از مصادیق بارز تخلفات انضباطی و اخلاقی محسوب میشود.
وی گفت: با عنایت به اهمیت موضوع، آثار چنین اقدامات احتمالی بر سلامت رقابتها، اعتماد عمومی و شأن مسابقات فوتبال، خواستار رسیدگی فوری، دقیق و خارج از نوبت به موضوع از رکن قضایی فدراسیون فوتبال شده تا ضمن بررسی جامع کلیه اسناد، مدارک، مجوزها و وضعیت بازیکنان، در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات و بدون اغماض تصمیمات قانونی مقتضی اتخاذ و اعلام شود.
عبدی افزود: پس از بررسی کمیته اخلاق و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و صدور رای، اطلاع رسانی از طریق روابط عمومی انجام خواهد شد.