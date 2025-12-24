به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی فارس گفت: در پی دریافت اطلاعات دقیق مبنی بر فعالیت مشکوک فردی در یک نمایشگاه در زمینه قاچاق تجهیزات سنگین، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با تعامل اطلاعاتی بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سردار عزیزاله ملکی گفت: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از محوطه آن نمایشگاه، چهار دستگاه ماشین آلات راهسازی (لودر، بیل مکانیکی و گریدر) بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فارس گفت: مالک پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.