این اندیشکده با هدف تقویت نقش نخبگان در فرآیند تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری، با حضور مسئولان، اساتید دانشگاه و نخبگان استان آغاز به کار کرد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «صفربیگی» دبیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این مراسم گفت: این اندیشکده یکی از تخصصی‌ترین حلقه‌های میانی در استان ایلام به شمار می‌رود که می‌تواند ایده‌ها و دیدگاه‌های هوشمندانه نخبگان را به حکمرانان و قانون‌گذاران در مجلس شورای اسلامی منتقل کند.

وی افزود: هدف از راه‌اندازی این اندیشکده، ایجاد پیوند مؤثر میان نخبگان دانشگاهی و مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور است.

در ادامه این نشست، «احمد کرمی» استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، عنوان کرد: استفاده از توان فکری و علمی نخبگان در حوزه حکمرانی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و توسعه استان خواهد.