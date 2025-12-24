راه اندازی اندیشکده حکمرانی در دانشگاه ایلام
این اندیشکده با هدف تقویت نقش نخبگان در فرآیند تصمیمسازی و قانونگذاری، با حضور مسئولان، اساتید دانشگاه و نخبگان استان آغاز به کار کرد.
؛ «صفربیگی» دبیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در این مراسم گفت: این اندیشکده یکی از تخصصیترین حلقههای میانی در استان ایلام به شمار میرود که میتواند ایدهها و دیدگاههای هوشمندانه نخبگان را به حکمرانان و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی منتقل کند.
وی افزود: هدف از راهاندازی این اندیشکده، ایجاد پیوند مؤثر میان نخبگان دانشگاهی و مراکز تصمیمساز و تصمیمگیر کشور است.
در ادامه این نشست، «احمد کرمی» استاندار ایلام با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، عنوان کرد: استفاده از توان فکری و علمی نخبگان در حوزه حکمرانی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تصمیمگیریها و توسعه استان خواهد.