دانشگاه علوم پزشکی زنجان برای نخستین بار در کشور، اجرای برند مفهومی «دانشگاه تاثیرگذار و پیشرو» را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: این واحد دانشگاهی برای اولین بار در سطح کشور تحقق برند مفهومی دانشگاه تاثیرگذار و پیش رو را آغاز کرده است.
مهرداد حمیدی افزود: برند دانشگاه تاثیرگذار برای علوم پزشکی زنجان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده و فعالیتهای آن نیز آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در این راستا سه واحد هوش پژوهشی، تاثیرگذاری اجتماعی و تاثیرگذاری جهانی در این معاونت تشکیل شده است، گفت: اعضای هیات علمی با تیمهای کارشناسی برای تحقق برنامهها در هر واحد تلاش میکنند.
حمیدی با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی زنجان طبق برنامه تعریف شده به عنوان دانشگاه تاثیرگذار خود را در سطح استانی، ملی و جهانی مطرح خواهد کرد، افزود: فعالیتهای دانشگاهی در حوزه تحقیقات و فناوری صرفا تولید مقالات نیست، بلکه باید تاثیرگذار بود و به عبارتی کارکرد جامع انسانی را داشت.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ادامه داد: برای تحقق برند تاثیرگذاری باید به نحو مطلوب در حوزه نظام سلامت نقش آفرینی داشت که دانشگاه برای رسیدن به آن اهتمام جدی دارد.
وی اظهار داشت: در گام نخست فراخوان جذب پروژههای کلان پژوهشی منتشر شده که سرمایهگذاری متمرکز بر روی طرحهای پربازده، تحولآفرین و اثرگذار در حوزههای سلامت محور صورت میگیرد.
حمیدی هدف اصلی این اقدام را تحول در پژوهشهای سلامتمحور و تمرکز بر پروژههایی دانست که قابلیت اثرگذاری کلان در نظام سلامت و سبک زندگی جامعه را داشته باشند.
وی اظهار داشت: حوزههای پژوهشمحوری این فراخوان، توسعه سامانههای هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در مدیریت دادههای سلامت، مطالعات جامع ژنتیکی و زیستمحیطی در اختلالات غدد درونریز و اوتیسم، طراحی ابزارهای درمانی مبتنی بر سلولهای بنیادی و فناوریهای پیشرفته برای بیماریهای عصبی و حرکتی، پژوهشهای میکروبیوم روده و توسعه پروبیوتیکهای نوین، نقشهبرداری اکوسیستم زیستی استان زنجان از منظر عوامل خطر سرطان، بهینهسازی نظامهای دارو رسانی با کمک هوش مصنوعی، کشف مواد مؤثر گیاهان دارویی بومی برای پیشگیری و درمان دیابت، طراحی و تولید واکسنهای نوترکیب برای بیماریهای بومی و نوپدید، توسعه ابزارهای هوش مصنوعی در مطالعات فارماکواییدمیولوژی و استقرار پلتفرم فناوریهای لیزری در حوزه پزشکی را در بر میگیرد.
حمیدی با بیان اینکه این فراخوان برای اساتید و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی منتشر شده است، گفت: مهلت ارسال طرحها تا ۳۰ دیماه سال جاری در نظر گرفته شده است.