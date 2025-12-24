مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان از هدف‌گذاری کمیته امداد برای ایجاد ۷ هزار شغل دراستان خبرداد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۵۰۰ پرونده تکمیل و به بانک‌های عامل معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان گفت: مدیرکل کمیته امداد استان لرستان از هدف گذاری بیش از هفت هزار فرصت شغلی با اعتباری بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای افراد تحت حمایت کمیته امداد با اولویت زنان سرپرست خانواده و راه‌اندازی کارگاه‌ها خبر داد و گفت: در راستای این هدف از ابتدای امسال تاکنون بیش از شش هزار و ۵۰۰ پرونده تکمیل و به بانک‌های عامل معرفی شده است.

جلال شیخ پور افزود: از ابتدای سال تاکنون هزار و ۷۰۰ شغل ایجاد شده است و همچنین ۱۱ هزار نفر هم با اعتباری بیش از ۴ میلیارد تومان برای ورود به بازار کار مهارت آموزی شده‌اند.

جلال شیخ پور افزود: در صورت همکاری بانک‌های عامل تا قبل از سال چندین واحد تولیدی و کارگاهی شروع به فعالیت خواهند کرد.