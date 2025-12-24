به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ این نشست با حضور دکترسیدعلی حسینی مدیر کل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش، قبادیان فرماندار رامسر، اوانی معاون آموزش متوسطه مازندران، رحمت اله حسینعلی ثانی، مدیران در محل کانون فرهنگی تربیتی امین کتالم رامسر برگزار شد.

مدیر کل دفتر آموزش دوره متوسطه وزارت آموزش و‌پرورش گفت: شما مدیران در خط مقدم نظام تعلیم و تربیت هستید و باید صدای شما شنیده شود

سید علی حسینی افزود: دوره متوسطه اول دوران طلایی نظام آموزشی هر کشور است و کلیدی‌ترین دوره سنی دانش آموز است.

وی همچنین اظهارداشت: بیش از ۸۰ درصد کیفیت آموزشی به کیفیت این دوره بستگی دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:۷۰ درصد ساختار ذهنی قبل از ۱۴ سال است، همه آزمون‌های با کیفیت دنیا مرتبط با زیر ۱۴ سال است.

حسینی تصریح کرد: در این دوره یادگیری عمیق است. خاصیت این نسل دارای دو مولفه عشق و تنفر است و هویت دانش آموز در حوزه‌های مختلف در این دوره در دانش آموزان در این سن شکل می‌گیرد و باید حمایت شوند.

وی گفت: در دوره متوسطه دوم شاخص جهانی وجود دارد. شاخص شغل یابی، آموزشی که می‌بینید چقدر با مهارت و این مهارت چقدر با بازار کار سازگار است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم هدایت تحصیلی و شغلی خوبی انجام بدهیم بسیار موفق است و اگر دانش آموزی بتواند جایگاه محصول و خلاقیت داشته باشد مهم است که در رقابت سالم قرار بگیرند و به خودشناسی و درک برسد.

حسینی ادامه داد: وظیفه مدیران مدارس بستر سازی است. کلاس درس عرصه آزمون دانش آموز و یک زندگی واقعی است استعداد‌هایی کشف می‌شود که در دوره‌های بروز می‌یابد و از پایه هفتم هدایت تحصیلی فرایندی است که که عملکرد تحصیلی، زمان آموزش مهم است، ستون دوم تجربه مهارتی است و سومین ستون نیز آگاهی بخشی به والدین است.

مدیر آموزش و‌پرورش رامسر در این مراسم گفت: من در دوره متوسطه اول کار کردم، توقع اولیا در بیست سال قبل با الان فرق کرده، دوره متوسطه اول سخت است، در هدایت تحصیلی با درصد‌های مشخص کار سختی است

رحمت اله حسینعلی ثانی افزوذ: طرح و برنامه‌های ویژه، بوم، ایران دیجیتال، نوجوان خوارزمی و. همه اینها را باید شما مدیریت کنید. مقیاس یکسان است مدیری که ۳۰۰ دانش آموز دارد و مدرسه‌ای که ۴۰ دانش آموزدارد.

وی تاکید کرد: باید بین بودن و شدن یکی را انتخاب کنیم اینکه فعالیتی تعریف شده و شاخص‌هایی که خودمان با خلاقیت اجرا می‌کنیم فرق دارد، دانش آموزان از ما انتظار دارند.