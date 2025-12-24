پخش زنده
امروز: -
بارش برف در اولین روزهای دی، مردم اراک را خوشحال کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بارش برف در اولین روزهای دی و از اولین ساعات صبح مردم اراک را خوشحال کرد.
بر اساس پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی و به گفته رضا مرادی کارشناس هواشناسی، بررسیها از نفوذ یک موج کم دامنه تراز میانی جو از بامداد روز چهارشنبه حکایت دارد که در صورت عدم تغییر در الگوی مدلها میتواند سبب برخی بارشهای پراکنده برف و باران در مناطقی از استان شود.
دانههای سپید رنگ برف در لحظات مختلف با پراکندگی و شدت و صعف، اما تا ساعت نخابره خبر تداوم دار در حال بارش است و مردم امیدوارند بارشها زمینه کاهش آلودگی هوا را که چند روزی است دوباره گرفتار آن شدند را کاهش دهد.
آنان همچنین امیدوارند با تداوم بارش برف در زمستان ۴۰۴ از دامنه خشکسالیها و روند چالش آب، کاهشی شود.