پخش زنده
امروز: -
نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پاسخ کوبنده به کشورهای غربی در جلسه شورای امنیت تاکید کرد تهران «غنی سازی صفر» را زیر فشارها نخواهد پذیرفت، اما همچنان متعهد به دیپلماسی و مذاکره واقعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ «امیر سعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم ایران در جلسه شورای امنیت در پاسخ به لفاظیهای «مورگان اروتگاس» نماینده آمریکا گفت: ما از هرگونه مذاکره منصفانه و معنادار استقبال میکنیم، اما اصرار بر سیاست «غنیسازی صفر» کاملاً مغایر با حقوقی است که ایران بهعنوان عضو ان پی تی از آن برخوردار است.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نه در برابر فشار و ارعاب تسلیم خواهد شد و نه اجازه خواهد داد در عرصه بینالمللی مورد باجخواهی قرار گیرد.
نماینده ایران در این جلسه شورای امنیت با موضوع قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کرد: ایران مواضع روسیه و چین را در مخالفت با این جلسه تأیید میکند. قطعنامه ۲۲۳۱ دارای بندی است که به صراحت تاریخ پایان آن را اکتبر ۲۰۲۵ اعلام کرده و پس از آن هیچ پایه قانونی برای ادامه وظایف این قطعنامه وجود ندارد.
وی افزود: قطعنامه ۲۲۳۱ مهرماه امسال بهطور قطعی خاتمه یافت. ایران به دیپلماسی اصولی و مذاکرات واقعی کاملا متعهد است، اما در برابر اجبار و فشار سیاسی تسلیم نخواهد شد و اکنون مسوولیت برعهده فرانسه، انگلیس و آمریکاست که گامهای عملی برای بازسازی اعتماد بردارند.
نماینده روسیه در سازمان ملل متحد نیز به نوبه خود تأکید کرد که غرب به جای گفتوگو، برای فعال کردن مکانیسم ماشه به فشار و تهدید متوسل میشود.
نماینده چین نیز در این جلسه حملات آمریکا و رژیم اسرائیل و رویکرد اروپا به سمت تحریمها را باعث پیچیدهتر شدن بحران و تهدید امنیت منطقه دانست و خواستار لغو تحریمها و بازگشت به مذاکرات شد.
در همین حال، نماینده پاکستان نسبت به اقدامات ظالمانه و تحریمهای یکجانبه هشدار داد و تأکید کرد که گفتوگو تنها گزینه مسئولانه برای حل بحران است.
در همین ارتباط، «سمیر شوهانی» کارشناس سیاس عرب گفت: "در هر توافقی که در آینده بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی یا بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک حاصل شود، باید حق غنی سازی اورانیوم ایران در نظر گرفته شود. شاید درصدها (درصدهای غنی سازی) تغییر کند، اما به رسمیت شناختن حق غنی سازی اورانیوم ایران، خط قرمز است. "
براساس موضع ایران، کانالهای دیپلماتیک تا زمانی معتبر هستند که مشروط به دیکتههای از پیش تعیین شده نباشد.
ایران تسلیم هیچ تهدید یا فشار سیاسی در مورد برنامه هستهای صلح آمیز خود یا هرگونه دیکته دیگری نخواهد شد. این همان موضع قاطع و تزلزلناپذیر تهران - صرف نظر از شرایط - است.