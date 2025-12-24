پخش زنده
رئیس ائتلاف الفتح عراق شایعه انحلال الحشد الشعبی را رد کرد و گفت خلع سلاح تنها تصمیمی عراقی است که با پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی و تحقق کامل حاکمیت ملی تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر و رئیس ائتلاف الفتح عراق اعلام کرد که ادعاهای مربوط به انحلال سازمان الحشد الشعبی «شایعه» است و تأکید کرد: «ما هرگز چنین چیزی را نمیپذیریم و به کسانی که این ادعا را مطرح میکنند میگوییم احترام خود را نگه دارید».
وی در ادامه افزود: «خلع سلاح تصمیمی عراقی است و نمیپذیریم که خارجی باشد. مرجعیت دینی نیز بر لزوم حصر سلاح در دست دولت تأکید دارد و ما به این باور داریم. خلع سلاح زمانی محقق میشود که مأموریت ائتلاف بینالمللی پایان یابد و حاکمیت ملی کامل برقرار شود».
العامری همچنین درباره تحولات سیاسی عراق گفت: «جلسه نخست پارلمان علنی نخواهد بود و اعتماد بالایی داریم که انتخاب رئیس مجلس و نواب او به نتیجه برسد. دولت آینده با مشارکت همه گروهها تشکیل خواهد شد و موفقیت آن، موفقیت همه اجزای کشور خواهد بود».
شایعه انحلال سازمان الحشد الشعبی در عراق بارها در رسانهها و شبکههای اجتماعی مطرح شده، اما مقامات عراقی و رهبران این سازمان همواره آن را تکذیب کردهاند. دولت عراق نیز با تصویب قوانین جدید، جایگاه این سازمان را در ساختار دفاعی کشور تثبیت کرده و مقامات عراقی آن را بخشی جداییناپذیر از نیروهای رسمی میدانند.