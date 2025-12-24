پخش زنده
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تأمین ۲۳۷ میلیون لیتر سوخت کمگوگرد برای نیروگاه شازند و آغاز استفاده از گاز مایع طبیعی خبر داد و بر ضرورت بهروزرسانی سیاهه انتشار آلودگی هوا تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شینا انصاری امروز در چهاردهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش آلایندگی در اراک گفت: بر اساس مصوبه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، نیروگاه شازند در سال جاری ۲۳۷ میلیون لیتر سوخت کمگوگرد دریافت کرده و نصب سیستمهای کنترلی این نیروگاه نیز در دستور کار قرار دارد.
انصاری افزود: به منظور تأمین امنیت انرژی و تنوعبخشی به سبد سوخت، استفاده از گاز مایع طبیعی در نیروگاه شازند آغاز شده است.
وی با بیان اینکه اراک یکی از هشت کلانشهر آلوده کشور به شمار میرود، افزود: این شهر طی دو دهه گذشته با چالش جدی آلودگی هوا مواجه بوده و بررسیها نشان میدهد حدود ۷۰ درصد آلودگی هوای اراک ناشی از منابع ثابت آلاینده است.
انصاری تصریح کرد: پالایشگاه و پتروشیمی شازند و صنایع آلومینیوم از مهمترین منابع ثابت آلاینده در این منطقه هستند، در حالی که سهم منابع متحرک در آلودگی هوای اراک حدود ۳۰ درصد برآورد میشود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین بر ضرورت بازنگری و بهروزرسانی سیاهه انتشار آلودگی هوا تأکید کرد و گفت: آخرین سیاهه انتشار مربوط به سال ۱۳۹۶ است و با توجه به تغییر شرایط، همکاری همه دستگاهها برای تدوین نسخه جدید آن امری ضروری محسوب میشود.
در ادامه این نشست، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور نیز با اشاره به شرایط جغرافیایی اراک گفت: ما میپذیریم که موقعیت جغرافیایی اراک بهگونهای است که مستعد ایجاد آلودگی هواست، چرا که این شهر در یک چاله جغرافیایی قرار گرفته است.
وی با طرح این پرسش که نقش دولتهای گذشته در احداث صنایع بزرگ از جمله کارخانه آلومینیوم چه بوده است، افزود: اشتباهاتی در گذشته رخ داده، اما امروز نمیتوان شهرها را جابهجا کرد؛ همانطور که اصفهان نیز به دلیل تمرکز صنایع با مشکلاتی مانند فرونشست زمین مواجه شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به وضعیت بارندگیها در کشور گفت: از ابتدای سال تاکنون بارندگی قابل توجهی رخ نداده و استانهای تهران، البرز و قزوین با کاهش حدود ۷۰ درصدی بارندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه هستند.
قائمپناه همچنین به موضوع فلرسوزی نفت در اراک اشاره کرد و گفت: تنها یک روز در طول سال فلرسوزی در اراک انجام شد که همان یک روز نیز گزارش شده است.
وی در پایان تأکید کرد: اطلاعرسانی درباره مسائل زیستمحیطی باید بهگونهای باشد که نه دچار سیاهنمایی شود و نه سفیدنمایی بیمورد صورت گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز در این نشست به مهمترین منابع آلایندگی شهر اراک اشاره کرد و گفت: پالایشگاه اراک، نیروگاه شازند و آلومینیوم سازی از عمدهترین صنایع آلاینده شهر اراک هستند.
استاندار مرکزی نیز در این جلسه خواستار تصویب طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک در هیئت دولت شد و از وزارت نفت خواست، تا پایان سال جاری ۲۲۰ میلیون لیتر مکعب مازوت کم سولفور، در اختیار نیروگاه شازند قرار بگیرد تا در شرایط وراونگی دما، این شهر با افزایش غلظت آلایندهها مواجه نشود.