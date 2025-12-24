پخش زنده
نمایش رادیویی علی البدل در ۱۱ قسمت ۱۵ دقیقهای تهیه میشود و طی تعطیلات نوروز از رادیو همدان به گوش شنوندگان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نویسنده وکارگردان این نمایش رادیویی گفت: این نمایش با دست مایه طنز روایت گر دوران انتخابات شوراهای روستا با زبان لری است و مردم را به انتخاب آگاهانه و مشارکت در شوراهای شهر و روستا دعوت میکند.
بابک ابراهیمی افزود: نمایش رادیویی علی البدل معیارهای مناسب برای انتخاب اعضای شوراها و نقش آفرینی آنها را در سازندگی شوراها برای مخاطب روایت میکند.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا یازدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار میشود.