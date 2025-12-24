به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری گفت: ۵ هزار واحد در سفر ریاست جمهوری تحویل داده شده و سه هزار واحد دیگر نیز تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تأکید کرد که استان قزوین در اجرای طرح مسکن ملی با اختلاف، رتبه نخست کشور را دارد و مهم‌ترین چالش پیش‌رو، تأمین زیرساخت‌ها برای این واحدهاست.

حق‌لطفی معاون عمرانی استاندار در این جلسه هم گفت: باید کمیته ویژه‌ای برای استانداردسازی آسانسور‌ها تشکیل شود.

وی تاکید کرد که ساخت تصفیه‌خانه‌های محمدیه و اقبالیه که پیش‌تر به شهرداری سپرده شده بود، به دلیل اهمال‌کاری به شرکت آبفا واگذار شود.

جمالی، نماینده پیمانکاران، خواستار حمایت و رفع موانع برای تسریع روند دریافت پایان‌کار شد.

دایی‌دایی، مدیرکل راه و شهرسازی نیز پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه‌ای با نظام مهندسی برای صدور سریع‌تر پایان‌کار و سند تک‌برگی را مطرح کرد.

استاندار در ادامه خطاب به کلهر، مدیر شعب بانک مسکن، خواستار پرداخت تسهیلات واحد‌های مسکونی دارای قرارداد شد.

اینانلو، مدیرعامل شرکت برق نیز از تعاونی‌ها خواست برای تشکیل پرونده خرید کنتور و انشعابات اقدام کنند.

در این جلسه، موضوع آسانسور‌ها نیز به عنوان یکی از چالش‌های جدی طرح مسکن ملی مطرح شد.