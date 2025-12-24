رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس از کشف ۲۰ هزار و ۳۱۸ لیتر گازوئیل بدون مجوز در بازرسی از کانتینر حامل چیپس و پفک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: در راستای برخورد با قاچاقچیان و مخلان اقتصادی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی مطلع شدند یک دستگاه کامیون در یکی از محله‌های شیراز در حال بارگیری سوخت برای انتقال به یکی از استان‌های جنوبی است .

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و یک دستگاه کامیون کانتینردار حامل چیپس و پفک را مشاهده و آن را بررسی کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان بیان کرد: در بازرسی از این کانتیتر، ۲۰ هزار و ۳۱۸ لیتر گازوئیل بدون مجوز به صورت کاملا حرفه‌ای درون مخزنی زیر بسته‌های چیپس و پفک جاسازی شده بود.

او گفت: در این خصوص دو نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.