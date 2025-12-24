پخش زنده
سومین همایش بینالمللی تونماهیان، از پژوهشگران و فعالان شیلات دعوت میکند مقالات پوستری خود را تا ۲۰ دی ماه ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسئول کمیته علمی همایش تونماهیان گفت: سومین همایش بینالمللی تونماهیان با هدف تبادل دانش علمی، ارتقای مدیریت پایدار ذخایر و تقویت همکاریهای ملی و بینالمللی ابتدای بهمنماه برگزار میشود.
رضا عباسپور نادری افزود: نظر به اهمیت مشارکت پژوهشگران، متخصصان، اساتید دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فعالان حوزه شیلات، از تمامی علاقهمندان دعوت میشود مقالات پوستری خود را در چارچوب تعیین شده شامل؛ عنوان، نویسندگان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، مواد و روشها، نتایج، بحث و نتیجهگیری، سپاسگزاری و منابع تهیه و ارسال کنند.
وی محورهای اصلی همایش را شامل، ماهیگیری مسئولانه، تابآوری صنعت تونماهیان، اقتصاد و سرمایهگذاری و ارتقای زنجیره ارزش، پژوهش و هوشمندسازی و فناوریهای نوین، همکاری با سازمانهای منطقهای و بینالمللی عنوان کرد.