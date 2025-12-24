پخش زنده
فرمانده انتظامی سیاهکل از توقیف پراید حامل ۴ راس گوسفند زنده در این شهرستان خبر داد و گفت: راننده خودرو برای حمل این دامها مجوزحمل و بهداشت نداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ دوم کمیل ابراهیمی گفت: ماموران آگاهی شهرستان سیاهکل هنگام گشتزنی و کنترل خودروهای عبوری، یک سواری پراید حامل ۴ راس گوسفند زنده را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل با بیان اینکه راننده این خودروی برای حمل این دامها مجوز حمل بهداشت و دامپزشکی نداشت، افزود: ماموران احشام کشف شده را به اداره دامپزشکی تحویل و متهم ۳۳ ساله را هم به دادسرای شهرستان معرفی کردند.
وی گفت: کارشناسان ارزش تقریبی دامهای کشف شده را ۴۰ میلیون تومان برآورد کردند.
سرهنگ دوم ابراهیمی تاکید کرد: بسیاری از بیماریهای خطرناک و مسری از طریق دام و طیور بدون مجوز به انسان انتقال پیدا کند و حمل این قبیل محمولهها باید با اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت انجام شود.