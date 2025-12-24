رونق تولید در شهرک صنعتی ایوان
شهرک صنعتی ایوان این روزها به یکی از کانونهای فعال تولید در استان ایلام تبدیل شده، ناحیهای صنعتی که صدای تولید و اشتغال در آن بهخوبی شنیده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ کارخانه فولاد زاگرس ایوان بهعنوان یکی از واحدهای فعال این شهرک، در حوزه تولید شمش فولادی فعالیت دارد و سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن شمش فولادی تولید میکند، محصولی که علاوه بر تأمین نیاز بازار، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی دیگر را نیز فراهم میکند.
این واحد صنعتی با ایجاد اشتغال مستقیم برای دهها نفر، نقش قابل توجهی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی منطقه داشته و بخش عمدهای از نیروهای شاغل در آن را متخصصان و مهندسان بومی تشکیل میدهند.
شمشهای تولیدشده در فولاد زاگرس، چند قدم آنطرفتر وارد کارخانه نورد ایوان میشود، جایی که این مواد اولیه در فرآیند نورد به میلگرد تبدیل شده و زنجیره تولید فولاد در شهرک صنعتی ایوان تکمیل میشود.
در کنار تولید و اشتغال، مسئولان کارخانه فولاد زاگرس از راهاندازی سیستم فیلتراسیون خبر میدهند، اقدامی که با هدف کاهش آلایندهها و توجه به ملاحظات زیستمحیطی و دغدغههای مردم منطقه انجام شده است.
در حال حاضر، ۱۷ واحد صنعتی در شهرک صنعتی ایوان وجود دارد و به گفته مسئولان، برنامهریزی برای بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید در دستور کار قرار گرفته است، موضوعی که میتواند نقش این شهرک را در توسعه صنعتی و اقتصادی شهرستان ایوان بیش از پیش تقویت کند.