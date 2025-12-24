پخش زنده
طرحی که در آن با رساندن کتاب و برنامههای فرهنگی به مناطق محروم، تلاش میشود، فرصت برابر مطالعه و قصهخوانی را برای کودکان و نوجوانان این مناطق فراهم سازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نوخوان ها، شاخهای از طرح هزار درنای کاغذی است که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای عدالت فرهنگی و آموزشی در مناطق محروم اجرا میشود.
طرحی که کمک میکند تا همه کودکان در آستانه خواندن، با دریایی از داستان و اطلاعاتِ مناسب سنشان آشنا شوند.
ویژگی خاص این طرح هم نامگذاری قفسهها به نام شهدا بود.