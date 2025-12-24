پخش زنده

مراسم بزرگداشت شهدای حادثه تروریستی ایست و بازرسی فهرج عصر امروز با حضور مردم و مسئولان در حسینیه ثارالله کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این مراسم استاندار کرمان با اشاره به اینکه شاخصهای امنیتی استان رو به رشد است گفت:کرمان در صف مقدم دفاع از کیان کشور، انقلاب و امنیت ملی است
وی با بیان اینکه نام و یاد شهدا، الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود افزود:راه شهدا ادامه دارد و نام و یاد آنان همواره در استان کرمان زنده خواهد ماند و الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود.
استاندار کرمان تاکید کرد: اقدام نیروهای انتظامی و امنیتی در استان کرمان تنها دفاع از امنیت این استان نیست، بلکه دفاع از امنیت و آرامش ایران عزیز است و از این جهت، کاری بزرگ و ارزشمند به شمار میرود.
وی اضافه کرد:این ملت سالها قربانی تروریسم بوده و همواره درس وحدت و همبستگی در برابر دشمن را آموخته و اینگونه اقدامات مذبوحانه محکوم به شکست است.
استاندار بیان کرد:ارتقای «امنیت»؛ زمینهساز توسعه، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای شاخصهای اقتصادی در استان شده است
حجه الاسلام عسکری خطیب این مراسم نیز گفت:امنیت کشور باید حفظ شود و تدوام و توسعه یابد
وی افزود:باید قدردان کسانی باشیم که در عین گمنامی برای حفظ امنیت مردم و کشور حتی جان خودرا ایثار می کنند.