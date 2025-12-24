پخش زنده
کرمان در صف مقدم دفاع از کیان کشور، انقلاب و امنیت ملی است و نام و یاد شهدا، الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان تاکید کرد: راه شهدا ادامه دارد و نام و یاد آنان همواره در استان کرمان زنده خواهد ماند و الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود.
محمدعلی طالبی چهارشنبه سوم دیماه در مراسم گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی شهرستان فهرج گفت : اقدام نیروهای انتظامی و امنیتی در استان کرمان تنها دفاع از امنیت این استان نیست، بلکه دفاع از امنیت و آرامش ایران عزیز است و از این جهت، کاری بزرگ و ارزشمند به شمار میرود.
وی افزود :این ملت سالها قربانی تروریسم بوده و همواره درس وحدت و همبستگی در برابر دشمن را آموخته و اینگونه اقدامات مذبوحانه محکوم به شکست است.
وی افزود:ارتقای «امنیت»؛ زمینهساز توسعه، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای شاخصهای اقتصادی در استان شده است