به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ سیدرحمان هاشمی گفت: ماموران انتظامی پاسگاه دولت آباد به یک دستگاه وانت نیسان حامل کیسه‌های برنج مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این وانت، هزار کیلوگرم برنج خارج از شبکه توزیع و بدون مجوز به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی داراب ضمن اعلام اینکه در این زمینه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه احتکار و نگهداری اقلام و کالا‌های اساسی خارج از شبکه قانونی توزیع را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.