ورود روزانه بیش از پنجاه تن زباله و دفع غیر اصولی پسماند‌ها در این سایت، بهداشت و محیط زیست منطقه را با خطر جدی مواجه کرده است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ انباشت حجم بالای زباله در سایت پسماند بنگیل شهرستان ایوان و بی‌توجهی به دفن اصولی و بازیافت، مشکلات زیست‌محیطی جدی برای کشاورزان، دامداران و ساکنان شهر زرنه و روستا‌های کلان، علمدار و شاله‌شوری ایجاد کرده است.

«یاسمی» عضو شورای شهر ایوان، با اشاره به تولید روزانه حدود ۵۰ تن زباله و پسماند شهری گفت: نبود مکان مناسب برای تخلیه زباله‌های شهری و فقدان کارخانه بازیافت، این موضوع را به یکی از چالش‌های اصلی شهروندان ایوانی تبدیل کرده است.

وی افزود: این وضعیت علاوه بر آلوده‌سازی بیش از پنج هکتار از اراضی منطقه بنگیل، موجب بروز مشکلات متعدد برای ساکنان حاشیه شهر و دامداران شده است.

یاسمی همچنین از قول مساعد برای تأمین یک دستگاه سِمی‌تریلی و انتقال زباله‌ها به کارخانه پسماند در آینده‌ای نزدیک خبر داد و بیان کرد: این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات دیرینه مردم منطقه را کاهش داده و امید تازه‌ای برای بهبود شرایط زیست‌محیطی شهرستان ایوان ایجاد کند.