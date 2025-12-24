به گزارش خبرگزاری صداوسیما،نخستین دوره مربیگری سطح یک جهانی بدمینتون با حضور مدرسین ایرانی، از تاریخ ۳ دی‌ماه به میزبانی فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و تا ۸ دی‌ماه ادامه دارد. در این دوره آموزشی، ۲۶ مربی از سراسر کشور حضور دارند.

مدرسین این دوره فریبا جلالیان، حسن بزرگزاد و سیمین مهدوی هستند که به ارائه مباحث تخصصی و آموزشی در چارچوب استانداردهای جهانی می‌پردازند.

در جریان برگزاری این دوره، محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون، فریبا مددی نایب‌رئیس فدراسیون، فرشاد نصرتی دبیر فدراسیون، محمدرضا نصرالله‌زاده مشاور رسانه‌ای فدراسیون و مرتضی مداحی پیشکسوت و رئیس کمیته فنی فدراسیون از کلاس‌های آموزشی بازدید کردند.

محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون، ضمن خوش‌آمدگویی به مدرسین و مربیان حاضر در این دوره، به عملکرد فدراسیون در سال‌های اخیر اشاره کرد و دریافت جایزه «مدیران شایسته» و عضویت ثریا آقایی در کمیسیون بین‌المللی کمیته ملی المپیک را نشانه‌ای از ارتقای جایگاه بدمینتون ایران در سطح بین‌المللی دانست. وی همچنین بر اهمیت اخلاق‌مداری مربیان در فرآیند آموزش و پرورش استعدادها تأکید کرد.

پوریا برگزاری این دوره با حضور مدرسین ایرانی را حاصل رایزنی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده با کنفدراسیون بدمینتون آسیا و تلاش‌های مشترک با فریبا مددی عنوان کرد و این اتفاق را فرصتی ارزشمند برای ارتقای دانش مربیان کشور دانست.

فریبا مددی نایب‌رئیس فدراسیون بدمینتون نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای برگزاری این دوره در ایران، بر اهمیت دوره‌های بین‌المللی و نقش تسلط به زبان انگلیسی در پیشرفت مربیان تأکید داشت.

فرشاد نصرتی دبیر فدراسیون بدمینتون نیز ضمن خیرمقدم به مدرسین و مربیان حاضر، برای تمامی شرکت‌کنندگان آرزوی موفقیت در این دوره آموزشی کرد.

مرتضی مداحی پیشکسوت بدمینتون کشور، اخلاق‌مداری را یکی از ارکان اصلی فعالیت مربیان دانست و بر توجه ویژه به این موضوع در مسیر آموزش تأکید کرد.

محمدرضا نصرالله‌زاده مشاور رسانه‌ای فدراسیون نیز با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه خبر و رسانه، فدراسیون بدمینتون را از فعال‌ترین فدراسیون‌های ورزشی کشور دانست و برگزاری این دوره را فرصتی ارزشمند برای مربیان عنوان کرد.

در پایان، مدرسین دوره ضمن تشکر از رئیس و نایب‌رئیس فدراسیون و مجموعه فدراسیون بدمینتون، فراهم شدن این فرصت آموزشی در داخل کشور را اقدامی مؤثر در ارتقای جایگاه بدمینتون ایران در سطح آسیا و جهان ارزیابی کردند.