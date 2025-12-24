به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در فاصله کمتر از ۳ هفته تا آغاز نام نویسی داوطلبان شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا اعضای هیئت اجرایی شهرستان جعفرآباد با رأی معتمدین انتخاب شدند.

در جلسه هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا شهرستان جعفرآباد حاج اکبر الوند، روح‌اله شعبانی، محرم گلباز، حسین غلامی انجیله سید مجید مقیمی، اصغر ولی، علی‌اصغر نظیف ومهدی مرادبگلو اعضای اصلی و سید محمود موسویان، عبدالحسین قاسملو، علی خلیلی و سید محمود موسوی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

ثبت نام داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی و شورا‌های اسلامی روستا از ۲۴ بهمن ماه آغاز می‌شود.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.