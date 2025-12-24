سیستان و بلوچستان قطب جدید توسعه نیروگاههای بادی
معاون سرمایه گذاری ساتبا گفت: اجرای پروژه ۷۲۰ مگاواتی نیروگاههای بادی در سیستان و بلوچستان میتواند نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه برق کشور داشته باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون سرمایه گذاری ساتبا گفت: در استان سیستان و بلوچستان و در منطقه میل نادر، عملیات اجرایی دو پروژه نیروگاه بادی با ظرفیتهای ۱۰۰ مگاوات و ۶۲۰ مگاوات آغاز شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای این منطقه برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: استان سیستان و بلوچستان از پتانسیل مناسبی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، بهویژه نیروگاههای بادی برخوردار است و در کنار توسعه نیروگاههای خورشیدی، احداث نیروگاههای بادی نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون سرمایه گذاری ساتبا ادامه داد: امیدواریم پروژه ۷۲۰ مگاواتی که امروز عملیات اجرایی آن آغاز شده است، بخشی از ظرفیت خود را همزمان با آغاز پیک مصرف تابستان سال آینده وارد مدار تولید کند.
وی تأکید کرد: تولید همزمان برق از نیروگاههای خورشیدی و بادی میتواند پایداری بیشتری برای شبکه برق کشور به همراه داشته باشد.