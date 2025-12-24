پخش زنده
امروز: -
سازمان لیگ فدراسیون والیبال، اسامی ناظران و داوران هفته پنجم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان ایران، شنبه ششم دی با شش دیدار در شهرهای تهران، رفسنجان، تبریز، اصفهان، شیراز و کرج پیگیری میشود.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته ناظران و داوران این دیدارها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:
گروه A
تهران، سالن زندهیاد محمدرضا یزدانی خرم، ساعت ۱۴
سایپا تهران – ماجان مازندران
ناظر فنی: مهران اشرف ریاحی، ناظر داوری: مرضیه ابراهیم زاده، داور اول: ماندانا مطیعی حقیقی و داور دوم: فرشته جوادی پور
رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۴
صنعت مس رفسنجان – نفت امیدیه
ناظر فنی: نادیا پروانه، ناظر داوری: نسرین حق شناس، داور اول: راحله اکبرزاده وظیفه دان و داور دوم: نجمه نکوئیان
تبریز، سالن شهید توانا، ساعت ۱۴
مقاومت شهرداری تبریز – کلینیک دکتر فرهاد
ناظر فنی: لیلی توکلی، ناظر داوری: لادن آهنگران، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: نگین عقابی
گروه B
اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۴
فولاد مبارکه سپاهان – پدیده صنعت اوج گلپایگان
ناظر فنی: مهین مومن، ناظر داوری: مژگان احمدیان، داور اول: پروانه فامیلی فرد و داور دوم: فرنوش بلال خواه
شیرار، سالن سردار سلیمانی، ساعت ۱۴
مهرگان شیراز – ملوان تهران
ناظر فنی: مریم امینی، ناظر داوری: شفیقه احدی، داور اول: زینب حقی و داور دوم: حمیده عروجی
کرج، سالن انقلاب، ساعت ۱۴
شهر آرکا البرز – شاهین بندرعامری
ناظر فنی: آذر منشئی، ناظر داوری: فاطمه زندی، داور اول: زهرا رضانژاد و داور دوم: ابرا مصطفوی