سازمان لیگ فدراسیون والیبال، اسامی ناظران و داوران هفته پنجم لیگ برتر مردان را اعلام کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران، شنبه ششم دی‌ با شش دیدار در شهر‌های تهران، رفسنجان، تبریز، اصفهان، شیراز و کرج پیگیری می‌شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته ناظران و داوران این دیدار‌ها را اعلام کرد که برنامه کامل و فهرست ناظران و داوران به قرار زیر است:

گروه A

تهران، سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم، ساعت ۱۴

سایپا تهران – ماجان مازندران

ناظر فنی: مهران اشرف ریاحی، ناظر داوری: مرضیه ابراهیم زاده، داور اول: ماندانا مطیعی حقیقی و داور دوم: فرشته جوادی پور

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۴

صنعت مس رفسنجان – نفت امیدیه

ناظر فنی: نادیا پروانه، ناظر داوری: نسرین حق شناس، داور اول: راحله اکبرزاده وظیفه دان و داور دوم: نجمه نکوئیان



تبریز، سالن شهید توانا، ساعت ۱۴

مقاومت شهرداری تبریز – کلینیک دکتر فرهاد

ناظر فنی: لیلی توکلی، ناظر داوری: لادن آهنگران، داور اول: نرگس افشین و داور دوم: نگین عقابی



گروه B

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۴

فولاد مبارکه سپاهان – پدیده صنعت اوج گلپایگان

ناظر فنی: مهین مومن، ناظر داوری: مژگان احمدیان، داور اول: پروانه فامیلی فرد و داور دوم: فرنوش بلال خواه



شیرار، سالن سردار سلیمانی، ساعت ۱۴

مهرگان شیراز – ملوان تهران

ناظر فنی: مریم امینی، ناظر داوری: شفیقه احدی، داور اول: زینب حقی و داور دوم: حمیده عروجی



کرج، سالن انقلاب، ساعت ۱۴

شهر آرکا البرز – شاهین بندرعامری

ناظر فنی: آذر منشئی، ناظر داوری: فاطمه زندی، داور اول: زهرا رضانژاد و داور دوم: ابرا مصطفوی