در این بسته خبری بیننده مهمترین اخبار کوتاه از نقاط مختلف کردستان باشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، هفتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در قالب ۶ موضوع پیشنهادی با حضور ۱۸ تیم در سالن شهید قهاری مریوان برگزار شد.
در مراسمی از ۷۰ نفر از برترینهای سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در مجتمع نور بیجار تجلیل شد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت با حضور در دانشگاه ملی مهارت سنندج، از فضاهای آموزشی، کارگاههای مهارتی و مراکز تابعه بازدید کرد. زمانی هدف از این این بازدید بررسی زیرساختها، ارزیابی کیفیت آموزشهای مهارتی و توسعه رشتههای متناسب با نیاز بازار کار استان بیان کرد.