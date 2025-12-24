به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، هفتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج در قالب ۶ موضوع پیشنهادی با حضور ۱۸ تیم در سالن شهید قهاری مریوان برگزار شد.

در مراسمی از ۷۰ نفر از برترین‌های سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج در مجتمع نور بیجار تجلیل شد.

رئیس دانشگاه ملی مهارت با حضور در دانشگاه ملی مهارت سنندج، از فضا‌های آموزشی، کارگاه‌های مهارتی و مراکز تابعه بازدید کرد. زمانی هدف از این این بازدید بررسی زیرساخت‌ها، ارزیابی کیفیت آموزش‌های مهارتی و توسعه رشته‌های متناسب با نیاز بازار کار استان بیان کرد.