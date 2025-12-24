۳۵ نقطه ایلام میزبان مراسم ۹ دی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام از برگزاری مراسم گرامیداشت یوم الله ۹ دی در ۳۵ نقطه شهری و روستایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ حجت الاسلام «علی چراغیپور» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت یومالله ۹ دی با اشاره به برگزاری شانزدهمین سالروز این حماسه با شعار «۹ دی؛ تجلی انسجام ملی» گفت: مراسم محوری روز سهشنبه ۹ دیماه ساعت ۱۰ صبح در مسجد جامع شهر ایلام برگزار خواهد شد.
وی افزود: سخنران این مراسم حجتالاسلام والمسلمین «حسن ملکمحمدی» از خطبای برجسته کشور، خواهد بود.
حجت الاسلام چراغیپور با تأکید بر مردمی و وحدتآفرین بودن برنامهها، بیان کرد: توجه به سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و حضور خانوادههای معظم شهدا از محورهای اصلی مراسم امسال است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام همچنین از اعزام سخنرانان به شهرستانها خبر داد و اضافه کرد: دستگاههای فرهنگی و آموزشی موظفاند برنامههای بصیرتی ویژه نسل جوان و نوجوان را اجرا کنند.