پزشک معتمد خانواده رضا امیرخانی از انجام جراحیهای ارتوپدی بر روی این نویسنده حادثه دیده در روزهای آتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، پزشک معتمد خانواده رضا امیرخانی گفت: طی هفته گذشته همان روند بهبودی که در دفعه قبل عرض کردم با همان شیب کند ادامه دارد. بهطوری که الان میشود با اطمینان گفت که بدن توانایی تنفس مستقل را کسب کرده است.
وی افزود: جدا کردن ونتیلاتور همیشه تدریجی انجام میشود در بازههای زمانی یک ساعته دو ساعته و بهتدریج بیشتر، دستگاه را قطع میکنند تا اولاً ببینند که توانایی بدن با علائم بالینی که به دست میآید و اندازهگیری گازهای تنفسی که توی خون هست ما متوجه میشویم که چقدر بدن کفایت پیدا کرده برای تنفس مستقلش و در ثانی بدن تمرین داده میشود که به تنفش مستقل عادت کند.
این پزشک گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم این جداسازیهای موقت، از ۱۰ روز پیش شروع شده و در حال حاضر این توانایی و کفایت در بدن وجود دارد، اما تنها مانعی که موجب میشود ما الان دستگاه رو قطع نکنیم جراحیهای ارتوپدی که در پیشرو داریم. شکستگیهایی در موقع حادثه پیش آمده که آنها باید رسیدگی و ترمیم شوند.