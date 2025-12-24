پخش زنده
مراسم دوازدهمین بزرگداشت استاد سید علیاکبر پرورش فردا در اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سیدصالح پرورش، فرزند مرحوم استاد سید علیاکبر پرورش گفت: این مراسم به همت جمعی از شاگردان و علاقهمندان مرحوم پرورش، فردا پنجشنبه چهارم دیماه، پس از نماز مغرب و عشاء در حسینیه بنیفاطمه (س) اصفهان واقع در خیابان ابنسینا برگزار میشود.
وی افزود: در این مراسم، دکتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به عنوان سخنران اصلی حضور دارد و برخی از شاگردان استاد هم به بیان خاطرات و ویژگیهای شخصیتی و علمی مرحوم پرورش میپردازند.
مرحوم استاد سید علیاکبر پرورش، ششم دیماه سال ۱۳۹۲ دعوت حق را لبیک گفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)، در پیامی به مناسبت درگذشت ایشان، از مرحوم پرورش به عنوان «یاور صدیق انقلاب» یاد کردند و تلاشهای صادقانه، اخلاص، نقشآفرینی مؤثر در دوران مبارزه و مسئولیتهای اجرایی او در نظام اسلامی را ستودند.
استاد پرورش از جمله شخصیتهای تأثیرگذار فرهنگی و سیاسی کشور بود که بخش عمده عمر خود را در مسیر ترویج ارزشهای اسلامی، خدمت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران سپری کرد و نام او در تاریخ انقلاب اسلامی به نیکی ماندگار شده است.