ابر دزدی ادعایی غیرعلمی و بی اساس است
پدر علم هواشناسی گفت: ابردزدی و مسائلی مانند آن حرفهای غیرعلمی و غیرمستندی است که از اساس بیمبنا است و نباید به آن توجه کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از وزارت نیرو (پاون)، حسین اردکانی پدر علم هواشناسی، در نشست تخصصی «بارورسازی ابرها از خیال تا واقعیت» که ذیل سلسله نشستهای هماندیشی آب و برق در وزارت نیرو برگزار شد، با اشاره به تجربه و دانش بیش از ۶۵ ساله خود در حوزه هواشناسی اظهار کرد: هنوز هم در جریان این علم هستم و معتقدم باید هر سازمان و ارگانی که میتواند برای مملکت آب تهیه کند را پذیرفت، چراکه منطقه ما بر روی کمربندی خشکسالی قرار دارد.
وی ادامه داد: براساس آخرین دانشها درخصوص بارورسازی ابرها که امروزه در جهان مطرح است، بارورسازی ابرها به طور معمول میتواند از ۵ تا ۲۰ درصد در افزایش میزان بارندگیها موثر باشد. در یک فعالیت استثنایی و در صورت استفاده از کربن مایع این اثرگذاری تا ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: سازمان فناوریهای نوین جوی درصورت اقدامات درست و بهنگام خود میتواند ۱۰ تا ۱۵ درصد در میزان بارشها موثر باشد، مشروط بر اینکه تمام نیازها و زمینههای مورد نیازش فراهم باشد.
اردکانی در بخش دیگری از سخنان خود با رد ادعاهای مطرح شده در خصوص ابردزدی اضافه کرد: ابردزدی و مسائلی مانند آن حرفهای غیرعلمی و غیرمستندی است که از اساس بیمبنا است و نباید به آن توجه کرد.
وی در پایان گفت: سامانههای بارشی که در هفتههای اخیر وارد کشور شد، بر اساس نقشههای هواشناسی قابل رصد و تشخیص بود و نقض ادعای مطرح شده در خصوص ابردزدی است و در هفتههای آتی نیز شاهد ورود سامانههای قویتر خواهیم بود.