دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان میزبان رویداد «صدرا» با محوریت صنعت، دانشگاه و راه اشتغال شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این رویداد با حضور حدود ۴۰ شرکت و غرفه صنعتی و فناور از شهرستان تاکستان و استان قزوین برگزار گردید.

در این نمایشگاه، هسته‌های فناور در کنار گروه‌های صنعتی محصولات و دستاورد‌های خود را ارائه کردند؛ از جمله ملات آماده پودری جایگزین ملات سنتی، دستگاه‌های تست صنایع غذایی و خودروسازی، تجهیزات مرتبط با نفت و گاز، و محصولات بازیافتی در حمایت از محیط زیست. همچنین کارگاه‌های آموزشی تخصصی با محوریت هوش مصنوعی برای پاسخ به نیاز‌های صنعتی برگزار شد.

این رویداد علاوه بر معرفی محصولات، مسیر اشتغال دانشجویان را هموارتر کرده است.

مسئولان دانشگاه تأکید کردند که هدف اصلی، پیوند صنعت و دانشگاه و همراهی دانشجویان از ایده تا محصول است.