پخش زنده
امروز: -
دو نفر از هواداران فلسطین که در اعتراض به شرایط زندان و حبس بدون محاکمه خود، به اعتصاب غذا دست زدهاند، به علت وخیم شدن شرایط جسمی و فشار خانواده و پزشکان، موقتا دست از اعتصاب غذا کشیدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، گروه حمایت از "زندانیان برای فلسطین" (Prisoners for Palestine) در انگلیس، در بیانیهای، اعلام کرد "قصر زوهرا" (Qesser Zuhrah) و "آمو گیب" (Amu Gib) که در اعتراض به غیرقانونی اعلام شدن گروه "فلسطین اکشن" (Palestine Action) حدود ۵۰ روز است از خوردن غذا خودداری میکنند و دچار ناتوانی شدید جسمی شدند، این اعتصاب را متوقف کردند.
این دو هوادار فلسطین تاکید کردند: در سال جدید میلادی که از هفته آینده آغاز میشود، اعتصاب غذا را از سر خواهند گرفت.
" قصر زوهرا" و "آمو گیب"، دو نفر از ۸ زندانی هوادار گروه "فلسطین اکشن" در انگلیساند که از چند هفته پیش اعتصاب غذا کردهاند.
این افراد پیش از این که گروه اقدام برای فلسطین یا "فلسطین اکشن" اوایل تابستان امسال تروریستی اعلام شود، بازداشت شدهاند.
این دو زندانی هوادار فلسطین، در زندان امنیتی "برونزفیلد" (Bronzefield) در استان "ساری" (Surrey) زندانیاند.
گروه "زندانیان برای فلسطین" اعلام کرده است ۴ زندانی دیگر هوادار فلسطین، کامران احمد، "هبا مورائیسی" (Heba Muraisi)، تئوتا خوجه (Teuta Hoxha) و "لووی چیاراملو" (Lewie Chiaramello)، کماکان در زندانهای انگلیس در حال اعتصاب غذایند.
گروه حمایت از زندانیان برای فلسطین اعلام کرد "قصر زوهرا" ۲۰ ساله، سه شنبه شب خطاب به دولت انگلیس گفت:" نفس راحت نکشید، زیرا ما قطعا با معدههای خالی، در سال نو میلادی، برای نبرد باز میگردیم، یعنی زمانی که شما دولتمردان، از تعطیلات خون آشامانه تان، برای اجرای "دموکراسی" تان بر میگردید.
" وی افزود:" خواست ما، بدون تغییر مانده و این توقف در اعتصاب غذا، فرصتی است تا به خواست ما توجه کنید. کار درست را اجرا کنید، از اسلحه دادن به رژیم نسل کش و همدستی در این فاجعه، خودداری کنید وگرنه ما با جانمان، به نبرد با شما میآییم، زیرا دفعه بعد، اقدام ما فاجعه بارتر و خطرناکتر خواهد بود.
" آمو گیب" ۳۰ ساله هم گفت:" ما درباره جانمان، هیچ گاه به دولت انگلیس اعتماد نکردهایم. اکنون هم به این دولت اعتماد نداریم. در مراسم نسل کشی صهیونیست ها، توقف نیست و در شام، بوقلمون توزیع نمیشود. " وی افزود:" ما برای تحقق درخواستمان، نه تا کریسمس بلکه تا پایان عمرمان، ثابت قدم میمانیم. مائیم که تصمیم میگیریم جانمان را چگونه صرف عدالت و آزادی کنیم. "
موسسه حقوقی "عمران خان و شرکا" (Imran Khan & Partners) که وکالت ۸ نفر از هواداران گروه اقدام برای فلسطین یا "اکشن فلسطین" را برعهده دارد، پیشتر در نامهای نوشت این افراد، به علت ادامه اعتصاب غذا، در معرض خطر مرگ قرار دارند و ماموران زندان و دادگستری ۵ نفر از هواداران این گروه هوادار فلسطین را پس از پیگیریهای مستمر برخی نمایندگان مستقل مجلس و پیگیریهای حقوقی به بیمارستان منتقل کردند. موسسه حقوقی "عمران خان و شرکا" در نامهای، از "دیوید لامی"، وزیر دادگستری خواسته است زمانی را برای ملاقات وگفتگو درباره شرایط موکلانش، معین کند. در این نامه درباره وضعیت نامناسب جسمی هواداران گروه "اکشن فلسطین" و خامت حالشان، هشدار داده شده است.
در این نامه همچنین به وزیر دادگستری انگلیس هشدار داده شده است این جوانان هوادار فلسطین، بدون ارتکاب جرم، ممکن است در زندان جان ببازند. ۴ نفر از هواداران فلسطین که به اعتصاب غذا در زندانهای انگلیس دست زدهاند، به علت تلاش برای توقف یکی از شعب کارخانه اسرائیلی "الیبت سیستمز" (Elbit Systems) در ماه اوت پارسال در شهر بریستول انگلیس، مجرم شناخته شدهاند.
در هفتههای اخیر بارها قشرهای مختلف مردم با تجمع برابر ساختمان دادگستری و دفتر نخست وزیری انگلیس ضمن همبستگی با جوانانی که برای حمایت از حقوق فلسطینیان و تلاش برای جلوگیری از ارسال بمب و جنگ افزار برای تداوم نسل کشی اسرائیل در غزه به زندان افکنده شدند اقدام دولت را در بی توجهی به جان این زندانیان و نیز تداوم کمک برای نسل کشی فلسطینیان شرم آور دانستند و توقف فوری این روند را خواستار شدند.