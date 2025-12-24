پخش زنده
عامل تیراندازی در شوشتر به دام پلیس افتاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده انتظامیشوشتر گفت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان با اقدامات اطلاعات و پلیسی فردی را که با استفاده از سلاح غیرمجاز خود اقدام به تیراندازی و سبب ایجاد رعب و وحشت کرده بود، شناسایی کردند.
سرهنگ فرشاد کاظمی افزود: این متهم پس از هماهنگی با مقام قضایی دستگیر شد که در بازرسی از مخفیگاهش سلاح به کار رفته در تیراندازی که به طور ماهرانهای جاسازی شده کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به تحویل این متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مقامات قضایی ادامه داد: امنیت مردم خط قرمز ماست و فرزندان شما در فراجا قاطعانه با مخلان امنیت و آسایش شهروندان برخورد میکنند.